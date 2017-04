Serie B, Novara-Ternana 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Novara-Ternana 1-2, giocata oggi sabato 1 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33 esima giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Piola.

A sorpresa la Ternana si impone allo stadio Piola contro il Novara per 2-1 nel match valevole per la 33esima giornata di serie B. Le Fere centrano la prima vittoria esterna in questo campionato grazie al baby talento Palombi, autore di una doppietta. Nel primo tempo il Novara gestisce bene la gara, mentre la Ternana si affida alle ripartenze fulminee guidate da Falletti. La squadra di Boscaglia prova a far male alla squadra umbra ma le occasioni create da Sansone e Galabinov non spaventano un attento Aresti. L'azione più pericolosa del primo tempo è ad opera della squadra umbra con Petriccione che di testa da posizione ravvicinata non riesce a superare Da Costa.



Nella ripresa la musica cambia e la Ternana alza il baricentro fino a trovare il goal del vantaggio grazie al tap in vincente di Palombi il quale raccoglie una corta respinta di Da Costa su un mancino potente di Petriccione. Il Novara si risveglia, e inizia ad attaccare a testa bassa fino al pareggio di Calderoni che con un piatto sinistro chirurgico trafigge Aresti. Sulle ali dell'entusiasmo il Novara continua a bombardare da ogni parte Aresti il quale tiene in vita la Ternana con una serie di interventi miracolosi. Poi all'84' Petriccione regala un pallone delizioso per Palombi il quale davanti a Da Costa non sbaglia. Tre punti pesantissimi per gli umbri che lasciano l'ultima posto in classifica scavalcando il Pisa. Stop pesante per il Novara in chiave playoff. Boscaglia spera di rialzarsi contro la Spal nel prossimo turno e ritrovare quella vittoria che manca da ben quattro turni.



Tabellino



Novara-Ternana 1-2