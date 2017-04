Serie B, Latina-Spal 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Spal-Latina 1-2, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Francioni.

Al Francioni termina 2-1 in favore della Spal la sfida contro il Latina grazie ai gol di Bonifazi e Antenucci dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Corvia. Padroni di casa che incappano nella quinta sconfitta consecutiva e non riescono quindi a ritrovare una vittoria che manca ormai da ben dieci partite. Nerazzurri che non si schiodano così dall'ultima posizione in classifica, sempre fermi a quota 31 punti. Per gli ospiti, invece, si tratta della quarta vittoria di fila, confermandosi il miglior attacco del campionato ed anche la squadra dal miglior rendimento esterno. Biancazzurri che continuano a volare verso la Serie A, sempre più primi con i loro 70 punti e ora a +8 sul Frosinone terzo.



Nel testacoda di giornata vittoria in rimonta per la Spal, nonostante anche l'inferiorità numerica per oltre mezzora. Nel primo tempo è il Latina a passare in vantaggio al 12' con Corvia, bravo a battere Meret con un bel destro a incrociare su ottima imbucata di Insigne. Palla al centro e gli uomini di Semplici trovano subito il pari al 14', grazie alla deviazione vincente di Bonifazi sugli sviluppi di un corner. A inizio ripresa lo stesso difensore, però, rimedia due ammonizioni e lascia i suoi in dieci. La Spal getta il cuore oltre l'ostacolo e al 68' trova il gol decisivo con il suo bomber principale, Mirko Antenucci, bravo a trafiggere Pinsoglio con il piattone dopo ottimo lavoro di Lazzari, regalandosi tre punti preziosissimi che la avvicinano ulteriormente alla promozione diretta.



Tabellino

Latina-Spal 1-2



MARCATORI: 12' Corvia (L), 14' Bonifazi (S), 68' Antenucci (S).

LATINA (3-4-3): Pinsoglio 5,5; Bruscagin 5,5, García Tena 6, Dellafiore 6 (31' Nica 5,5); Coppolaro 5,5, Pinato 6 (71' Rolando 6), Bandinelli 5,5, De Vitis 6,5; Corvia 7, Insigne 6,5 (61' Buonaiuto 5,5), De Giorgio 6,5.

A disposizione: Grandi, Varga, Maciucca, Mariga, Di Nardo, Jordan.

Allenatore: Vincenzo Vivarini 5,5.

SPAL (3-5-2): Meret 7; Cremonesi 6, Bonifazi 6, Vicari 6 (67' Gasparetto sv) ; Costa 6,5, Arini 6, Mora 5,5, Schiattarella 6, Lazzari 6,5; Antenucci 6,5 (80' Schiavon sv) , Finotto 5 (63' Zigoni 5,5) .

A disposizione: Poluzzi, Silvestri, Giani, Del Grosso, Castagnetti, Ghiglione.

Allenatore: Leonardo Semplici 6,5.

ARBITRO: Rosario Abisso 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 22' Corvia (L); 50' Bonifazi (S); 58' Bonifazi (S); 90' Mora (S).

ESPULSI: 58' Bonifazi (S).

ANGOLI: 6-3.



RECUPERO: pt 2, st 5