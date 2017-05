Serie B, Latina-Perugia 2-2: pagelle e highlights. Diretta

Latina-Perugia 2-2, giocata oggi sabato 13 marzo 2017 alle ore 15. Match valido pe rla 41a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Francioni.



Penultima giornata di Serie B, al Tombolato, il Cittadella supera 2-0 il Vicenza e, grazie anche agli altri risultati, resta in corsa per i playoff. Per i biancorossi solo la matematica mantiene vive le minime chance di salvezza. Parte forte il Cittadella: Arrighini al 3' evita Vigorito ma non centra lo specchio. Il Vicenza risponde al 7': Alfonso devia in angolo un tiro dalla distanza di Orlando. Al minuto 13, l-0 dei padroni di casa grazie a Vido, che mette in rete da due passi un assist di Valzania. Al 24' decisiva uscita di Alfonso su Vita. Poi, occasioni per Chiaretti e Gucher nel finale di frazione: in entrambi i casi, tiri di poco fuori bersaglio. Al 52' il gol della sicurezza granata: palla persa da D'Elia, Paolucci mette in mezzo e Vido raddoppia. La notizia del vantaggio della Ternana sulla Spal, unita al doppio svantaggio, fiacca le velleità vicentine, e la gara si trascina senza grandi emozioni fino al triplice fischio finale.

Umbri che approcciano al match in maniera impeccabile, amministrando bene il possesso e mettendo alle corde i padroni di casa. Il vantaggio ospite è meritato, e arriva al 23' grazie al quarto gol stagionale di Mustacchio, abile a depositare in rete una respinta corta di Grandi. Sembra tutto facile per il Grifo, ma il Latina rientra in partita al 39': Brignoli atterra Di Nardo in area, Di Roberto si incarica della battuta e non sbaglia. All'intervallo è 1-1.



Nella ripresa il match si innervosisce: fioccano le ammonizioni e sale il numero dei falli commessi da entrambe le squadre. Il Perugia sfiora il gol con Dezi al 52', ma il suo tiro a giro sorvola l'incrocio. Proprio il centrocampista ex Bari porta in vantaggio gli umbri al 71', finalizzando un'ottima percussione di Terrani. Come nel primo tempo, ottenuto il vantaggio, il Grifo stacca la spina e concede il secondo rigore della partita. Terrani interviene da dietro su Rolando in maniera fallosa: dal dischetto va ancora De Giorgio, che sigla la doppietta personale. L'assalto finale del Perugia non spaventa il Latina, che tiene bene e ferma la corsa degli umbri.



TABELLINO

Latina-Perugia 2-2



MARCATORI: 23' Mustacchio (P), 39' De Giorgio (Rig.) (L), 72' Dezi (P), 84' De Giorgio (Rig.) (L).

LATINA (3-5-2): Grandi 6; Bruscagin 6, García Tena 6, Dellafiore 6,5; Coppolaro 6,5, Maciucca 6 (76' Negro 6), Pinato 5,5 (78' Jordan 6), Bandinelli 6, De Vitis 6; Di Nardo 6,5 (46' Rolando 6), De Giorgio 7.

A disposizione: Pinsoglio, Celli, Di Matteo, Megelaitis, Nica, Insigne.

Allenatore: Vincenzo Vivarini 6.

PERUGIA (3-4-2-1): Brignoli 6; Monaco 6, Del Prete 6 (42' Dossena 6) , Alhassan 6 (56' Di Nolfo 6) ; Di Chiara 6,5, Acampora 6, Guberti 6,5 (50' Terrani 5,5) , Mustacchio 6,5; Dezi 6,5, Brighi 6; Nicastro 6.

A disposizione: Elezaj, Volta, Mancini, Gnahoré, Ricci, Forte.

Allenatore: Cristian Bucchi 6.

ARBITRO: Nasca 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 21' Acampora (P); 38' Brignoli (P); 61' Brighi (P); 64' Monaco (P); 67' Bruscagin (L); 73' Dezi (P); 88' Mustacchio (P); 90' Negro (L).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 1-3.



RECUPERO: pt 3, st 4