Serie B, Ternana-Frosinone 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Ternana-Frosinone 2-0, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Liberati.

Al Liberati la Ternana batte 2-0 il Frosinone nella 37a giornata di Serie B, conquistando tre punti di fondamentale importanza nella lotta-salvezza. Primo tempo vissuto sul sottile filo dell'equilibrio con Aresti decisivo in avvio di match in uscita disperata sul tentativo di pallonetto di Mokulu (7'). Al 20' la risposta umbra è tutta in un sinistro a giro di Avenatti, appena alto. Nel finale di prima frazione il Frosinone aumenta la pressione ma lo 0-0 regge. Nella ripresa ancora Mokulu in avvio ha sul destro il pallone buono per sbloccare il match, ma Meccariello con un intervento prodigioso salva sulla linea con Aresti ormai battuto.



Il Frosinone, inspiegabilmente, stacca il piede dall'acceleratore e la Ternana a metà ripresa passa: punizione dall'out di destra, il pallone sorvola tutta l'area con Palombi lestissimo a spizzare in rete di testa il pesantissimo gol del vantaggio delle Fere al 65'. La mazzata stende il Frosinone che rischia di capitolare cinque minuti più tardi quando Avenatti manda clamorosamente sulla traversa un rigore conquistato dal solito Palombi. Il raddoppio, però, è questione di minuti e si concretizza ancora con l'indiavolato Palombi che schiaccia di prepotenza di testa uno splendido invito di Petriccione. Il 2-0 manda in archivio il match: la Ternana sale a quota 39 punti e aggancia il Brescia in quart'ultima piazza. Il secondo stop consecutivo allontana, invece, il Frosinone dalla promozione diretta: in questo momento la squadra di Marino dista tre punti dal Verona e ben otto dalla Spal capolista.



Tabellino

Ternana-Frosinone 2-0



MARCATORI: 65' Palombi (T), 75' Palombi (T).

TERNANA (4-3-1-2): Aresti 7; Zanon 6,5, Meccariello 7,5, Germoni 6 (41' Contini 6), Diakitè 6,5; Falletti 6, Petriccione 6,5, Di Noia 5,5 (64' Defendi 6); Ledesma 6,5; Palombi 8, Avenatti 5,5 (85' Pettinari sv).

A disposizione: Di Gennaro, Valjent, Masi, Coppola, Monachello, Acquafresca.

Allenatore: Fabio Liverani 7.

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6; Ariaudo 5,5, Terranova 5,5, Mazzotta 5; Krajnc 5,5 (73' Ciofani 5,5) , Gori 6, Frara 6 (61' Fiamozzi 4,5) , Maiello 5,5, Sammarco 5,5 (60' Soddimo 5) ; Dionisi 6,5, Mokulu 6.

A disposizione: Zappino, Russo, Pryima, Mamic, Besea, Volpe.

Allenatore: Pasquale Marino 5,5.

ARBITRO: Eugenio Abbattista 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 64' Soddimo (F); 69' Bardi (F); 76' Avenatti (T); 77' Ariaudo (F).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 4, st 5