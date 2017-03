Serie B, Spal-Frosinone 0-2: pagelle e highlights. Diretta

Spal-Frosinone 0-2, giocata oggi domenica 26 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mazza.



Nel "Big Match" della 32esima giornata di Serie B, allo stadio Paolo Mazza, il Frosinone scippa il primo posto in classifica alla Spal: finisce 0-2. Dopo un primo tempo ben giocato dagli spallini, emerge nella ripresa il maggior tasso tecnico degli ospiti, che passano in vantaggio con Ciofani al 53' e raddoppiano con Ariaudo al '60. Nulla da fare per gli uomini di Semplici, che ci provano nel finale ma rischiano più volte di subire il 3-0 in contropiede. Frosinone che sale a 59, scavalca la Spal e si guadagna la vetta della classifica. I biancoazzurri si fermano invece a quota 58 e subiscono la prima sconfitta dopo oltre tre mesi di imbattibilità.



Nel primo tempo più Spal che Frosinone: i padroni di casa mantengono il pallino del gioco e macinano occasioni. La più ghiotta capita sui piedi di Antenucci, che calcia da buona posizione, trova la deviazione di Bardi e la palla sbatte sul palo. Gli ospiti agiscono perlopiù in contropiede, ma non arrivano clamorose occasioni da rete. Nella ripresa però, il Frosinone fa la grande squadra e la Spal si ricorda di essere comunque una neo-promossa. Il primo quarto d'ora della partita basta ai gialloblù per segnare due reti e mettere in ghiaccio la partita. Al 53' la sblocca il solito Ciofani con una splendida girata all'angolino, mentre al 60' la chiude Ariaudo con un perfetto colpo di testa in inserimento sul secondo palo. La Spal può recriminare per un rigore non concesso a Lazzari, ma nella ripresa si è rivelata comunque inferiore rispetto agli undici di Marino: finisce 0-2 in favore dei ciociari.

TABELLINO

Spal-Frosinone 0-2

MARCATORI: 53' Ciofani (F), 60' Ariaudo (F).

SPAL (3-5-2): Marchegiani 6,5; Gasparetto 5,5 (78' Finotto sv), Cremonesi 6, Vicari 6; Costa 6,5, Mora 6,5 (71' Zigoni 6), Castagnetti 6,5 (80' Arini sv), Schiattarella 6,5, Lazzari 6,5; Antenucci 6, Floccari 5,5.

A disp. , Poluzzi, Silvestri, Giani, Del Grosso, Schiavon, Ghiglione.

All. Leonardo Semplici 5,5.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi 6,5; Russo 6, Ariaudo 6,5, Terranova 6,5; Mazzotta 6 (77' Crivello 6) , Fiamozzi 6, Maiello 6,5, Soddimo 6,5 (82' Gori sv) ; Sammarco 6,5; Ciofani 7 (90' Mokulu sv) , Dionisi 5,5.

A disp. Zappino, Pryima, Mamic, Besea, Frara, Volpe.

All. Pasquale Marino 6,5.

ARBITRO: Gianluca Manganiello 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 5' Soddimo (F); 12' Schiattarella (S); 43' Gasparetto (S); 62' Ariaudo (F); 70' Terranova (F); 82' Lazzari (S); 90' Floccari (S).

ESPULSI: nessuno.



: 3-3.: pt 2, st 5