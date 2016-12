Serie B: Pro Vercelli-Frosinone 2-0, gol e highlights. Video

Allo stadio Piola, la Pro Vercelli sconfigge il Frosinone per 2 reti a 0 grazie alla doppietta di La Mantia. Sconfitta pesante per il Frosinone che vede perdere terreno ai danni del Verona, vittoriosa questa sera. Importante successo per i piemontesi che con questo successo potranno passare questi 20 giorni di stop del campionato cadetto fuori dal zona retrocessione. Al rientro i ciociari se la dovranno vedere contro l’'Entella in trasferta, mentre la Pro Vercelli andrà ad Ascoli.





Partita davvero strana quella tra: dove tra le due squadre a giocare meglio è senza dubbio ilma a portare a casa i 3 punti è lache si impone per. Molta cinica la squadra diche con uno strepitosospazza via ilcon un gol per tempo, il primo di destro dentro l’area di rigore, il secondo di testa su calcio di punizione di