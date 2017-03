Serie B, Frosinone-Vicenza 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Frosinone-Vicenza 3-1, giocata oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Matusa.



Il Frosinone riprende a marciare: reduce da due pareggi e una sconfitta, la formazione laziale batte 3-1 il Vicenza al Matusa nel match valido per la 31a giornata di Serie B e stacca il Verona al secondo posto in classifica. Dionisi a segno con una tripletta, per gli ospiti il gol nel finale porta la firma di Pucino su rigore.

Il match è equilibrato in apertura e non si registrano vere occasioni da gol nella prima mezz'ora: il Frosinone tiene maggiormente il possesso palla, il Vicenza non si fa schiacciare nella propria metà campo e risponde con la maggior mobilità del reparto offensivo. Nel finale di prima frazione la musica cambia: al 33' punizione dalla distanza per il Frosinone, Soddimo tocca per Dionisi che lascia immobile Amelia mandando il pallone all'angolino basso. L'1-0 scuote il Vicenza che risponde al 39' e al 45' con due tiri di Urso dalla distanza sui quali Bardi si salva. Prima del duplice fischio dell'arbitro, Dionisi con un mancino a giro manda il pallone a fil di palo sfiorando la doppietta personale.

Nella prima fase della ripresa il match non vive sussulti: al 73' Fiamozzi impegna Amelia da posizione defilata, l'azione prosegue e Dionisi dal centro dell'area colpisce firmando il 2-0. L'attaccante completa la tripletta personale all'81' sfruttando la maggior velocità rispetto a Zaccardo e dribblando Amelia in uscita. Nel recupero per il Vicenza va a segno Pucino su rigore dopo il fallo di mano di Maiello sulla punizione di Bellomo. Finisce 3-1: il Frosinone torna alla vittoria e settimana prossima affronterà la Spal capolista (a +2 sulla squadra di Marino), il Vicenza resta ai margini della zona playout e nel prossimo turno affronterà il Brescia.



TABELLINO

Frosinone-Vicenza 3-1

MARCATORI: 33' Dionisi (F), 73' Dionisi (F), 81' Dionisi (F), 90+3' Pucino (Rig.) (V).

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi 5,5; Russo 6,5, Ariaudo 6,5, Mazzotta 5,5; Fiamozzi 5,5, Krajnc 6, Maiello 6,5, Soddimo 6 (74' Gori 6); Sammarco 6,5 (89' Frara sv); Ciofani 6,5, Dionisi 7,5 (83' Mokulu sv).

A disp. Zappino, Crivello, Pryima, Mamic, Kragl, Volpe.

All. Pasquale Marino 7.

VICENZA (3-5-2): Amelia 5,5; Pucino 5,5, Zaccardo 5, Esposito 5; Adejo 5,5, Signori 5 (62' Bellomo 6) , Gucher 6,5, Urso 6,5, Vita 5; Giacomelli 6 (69' Ebagua 5,5) , De Luca 6 (79' Cernigoi sv) .

A disp. Vigorito, Bogdan, Doumbia, Bianchi, Zivkov, Cuppone.

All. Pierpaolo Bisoli 5,5.

ARBITRO: Francesco Paolo Saia 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 64' Fiamozzi (F); 90' Maiello (F); 90' Krajnc (F).

ESPULSI: nessuno.



: 2-1.: pt 2, st 3