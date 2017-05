Serie B, Frosinone-Trapani 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Frosinone-Trapani 1-0, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Matusa.



Nella 40esima giornata di Serie B, il Frosinone allunga sulle inseguitrici mettendo a rischio la disputa dei playoff. La squadra di Marino batte 1-0 il Trapani al Matusa grazie alla rete di Dionisi in apertura. Pigliacelli para un rigore a Ciofani. Il Frosinone fa la partita fin dai primi minuti: al 5' Pigliacelli si salva sul tiro di Dionisi, presentatosi a tu per tu col portiere su assist di Ciofani. Il vantaggio dei padroni di casa è solo rimandato di sei minuti: all'11' Dionisi insacca sul cross basso in area di Ciofani tra le proteste degli ospiti per un presunto offside non sanzionato. La formazione allenata da Marino continua a spingere e al 16' Pigliacelli è protagonista ancora con una parata su Fiamozzi. Nella seconda metà di primo tempo reazione degli ospiti ma si va al riposo sul risultato di 1-0.



La ripresa si apre con Pigliacelli che stende Dionisi in area: il portiere del Trapani si riscatta qualche istante più tardi bloccando il rigore di Ciofani. Dopo il pericolo scampato, gli ospiti si fanno più pericolosi nella fase finale: al 70' Casasola non approfitta di un'uscita imperfetta di Bardi, Manconi spreca due contropiedi clamorosi. Sammarco prima di lasciare spazio a Frara nella sostituisce, sfiora il raddoppio di testa. Finisce 1-0: il Frosinone vince e al momento sarebbe in Serie A grazie al +10 sulla quarta in classifica a due giornate dal termine. Il Trapani resta in zona playout: terzo ko consecutivo in trasferta, la prossima giornata propone lo scontro diretto col Cesena.



TABELLINO

Frosinone-Trapani 1-0

MARCATORI: 11' Dionisi (F).

FROSINONE (3-5-2): Bardi 7; Crivello 5,5 (76' Ciofani sv), Ariaudo 6, Terranova 5,5; Fiamozzi 6,5, Krajnc 5,5, Gori 5,5, Maiello 6, Sammarco 6,5 (85' Frara sv); Ciofani 6, Dionisi 7 (66' Mokulu 6,5).

A disposizione: Zappino, Russo, Pryima, Mazzotta, Soddimo, Paganini.

Allenatore: Pasquale Marino 6,5.

TRAPANI (4-3-2-1): Pigliacelli 6,5; Pagliarulo 5, Legittimo 5, Rizzato 5, Casasola 6; Nizzetto 6,5, Barillà 6 (56' Manconi 5,5) , Maracchi 6,5; Coronado 6,5, Colombatto 5,5 (83' Jallow sv) ; Citro 5,5 (74' Curiale 5,5) .

A disposizione: Guerrieri, Fazio, Visconti, Rossi, Ciaramitaro, Raffaello.

Allenatore: Alessandro Calori 6,5.

ARBITRO: Aleandro Di Paolo 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 36' Legittimo (T); 61' Gori (F); 78' Colombatto (T).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 6-4.



RECUPERO: pt 1, st 4