I tifosi del Frosinone e non solo già pregustavano lo spogliarello della giunonica Alessia Macari in caso di promozione in serie A della formazione ciociara, attualmente al secondo posto della classifica in serie B. E invece La Ciociara di "Avanti un altro", lo show di Paolo Bonolis su Canale 5, e vincitrice della prima edizione del "Grande Fratello Vip", si è rimangiata la promessa da quando fa coppia con Oliver Kragl, calciatore tedesco proprio del Frosinone.

Macari, grandissima tifosa e madrina della formazione ciociara. Poi Alessia, che in passato ha fatto coppia col portiere Mattia Perin, ha aggiunto: "Mi ha corteggiato per un anno, ora ho ceduto". Una doccia gelata quindi per i tifosi del Frosinoni che non potranno gustarsi l'eventuale strip tease e le giunoniche forme della Ciociara: quelle restano un'esclusiva del fortunato Kragl.



