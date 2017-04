Serie B, Spezia-Entella 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Spezia-Entella 2-0, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Picco.

Lo Spezia si aggiudica il derby ligure contro l'Entella vincendo per 2-0 grazie ai gol di Migliore e Pulzetti. I padroni di casa ripartono subito dopo la sconfitta con il Cesena, ottenendo così la quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate tra le mura amiche. Tre punti importanti per i bianconeri che si piazzano al settimo posto in classifica a quota 54, staccando proprio i rivali odierni. Per gli ospiti, invece, prosegue il momento di difficoltà in trasferta dove non vincono da ben tredici partite e rimangono quindi fermi all'ottavo posto con i loro 51 punti.



Al Picco va in scena un derby ligure dal sapore di playoff tra Spezia ed Entella. Prima frazione di gioco davvero noiosa che si conclude 0-0, senza particolari emozioni. Nel secondo tempo la partita si accende e al 58' si sblocca grazie a Migliore che scaglia un potente sinistro ad incrociare che si infila all'angolino e vale il vantaggio dei padroni di casa. Al 64' Catellani prova ad imitare l'esterno spezzino, ma la sua conclusione viene deviata in angolo dal grande intervento di Chichizola. All'81' gli uomini di Di Carlo la chiudono con il neo entrato Pulzetti, bravo a infilare Iacobucci con un potente destro in piena area e si aggiudicano così tre punti importanti per rimanere nel vivo della zona playoff.



Tabellino

Spezia-Virtus Entella 2-0



MARCATORI: 58' Migliore (S), 81' Pulzetti (S).

SPEZIA (3-4-3): Chichizola 6,5; Valentini 6, De Col 6 (30' Vignali 7), Ceccaroni 6,5; Migliore 7, Terzi 6, Djokovic 6, Maggiore 6,5 (71' Pulzetti 7); Piccolo 5,5, Fabbrini 5,5 (63' Giannetti 6), Granoche 6.

A disposizione: Valentini, Datkovic, Signorelli, Baez, Okereke, Mastinu.

Allenatore: Domenico Di Carlo 6,5.

VIRTUS-ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci 6; Belli 6, Ceccarelli 5,5, Pellizzer 5,5, Sini 6; Palermo 5,5, Tremolada 6,5 (87' Di Paola sv) , Moscati 5,5; Ardizzone 5 (67' Zaniolo 6) ; Caputo 5, Catellani 6.

A disposizione: Paroni, Filippini, Pecorini, Benedetti, Ba, Puntoriere, Mota.

Allenatore: Roberto Breda 5,5.

ARBITRO: Daniele Chiffi 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 21' Granoche (S); 50' Pellizzer (V).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-4.



RECUPERO: pt 2, st 5