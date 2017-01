Serie B: Entella-Frosinone 2-1, gol highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE



Entella batte Frosinone 2-1 nella 21a giornata di Serie B. Con due gol nel recupero, l'Entella fa suoi tre punti meritati, ma che sembravano sfumare di fronte alla strenua resistenza del Frosinone, avanti al 1' con Dionisi, ma in dieci uomini dal 39' (espulso Maiello). Due legni fermano Tremolada, poi Troiano e Caputo firmano il colpaccio. E per i ciociari arriva anche il sorpasso in classifica della Spal.





in gol dopo 1': angolo di Soddimo e deviazione sul primo palo diche trova impreparato. Poi tanta: il palo aiutasu una punizione al 17' diche colpisce la traversa al 27'.espulso al 39' per una folle entrata suspreca al 60', poidi testa al 91' e lo stessosottoporta al 95' ribaltano il match.