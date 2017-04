Serie B: il Vicenza si risveglia, Novara travolto

Il Vicenza batte 3-1 il Novara nell'anticipo della 38esima giornata e conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza, scavalcando Brescia e Ternana e agganciando momentaneamente il quintultimo posto. I piemontesi sprecano invece la chance di riaffacciarsi in zona playoff. Avvio in salita per i veneti, trafitti da Macheda al 28'. La reazione, però, non tarda e si concretizza con i gol di Ebagua (40'), Bellomo (63') e Orlando (71').



Avvio equilibrato con il Vicenza che cerca di fare la partita, ma al primo tentativo è il Novara che sblocca il risultato. Troest, servito da un traversone di Cinelli dalla destra, smarca Macheda con il tacco e l'attaccante da due passi non può sbagliare. Siamo al 28' e la squadra di Boscaglia si ritrova in vantaggio col minimo sforzo. I veneti non si perdono d'animo e al 40' trovano il meritato pareggio: Orlando penetra in area su servizio di Gucher, vede liberissimo a centro area Ebagua che trafigge Da Costa per l'1-1, risultato sul quale si va all'intervallo.



Decisamente meglio ila inizio ripresa: al 51'vola ancora via sulla destra e mette in mezzo un pallone perfetto perche però spara in curva. La squadra di, al debutto casalingo in panchina, ci crede e al 63' trova il secondo gol., appena dentro l'area, lascia partire un gran tiro cheriesce solo a intercettare: la palla si insacca per il 2-1. Novara in difficoltà e otto minuti dopo i biancorossi calano il tris:, ancora lui, fa tutto da solo e lascia partire un gran tiro dai trenta metri,si fa sorprendere di nuovo e il pallone finisce in rete. I piemontesi non hanno più la forza di reagire, il finale è un monologo del Vicenza che potrebbe dilagare maedgraziano Da Costa. Finisce 3-1, ma abasta e avanza così. Ilincassa il secondo ko di fila e resta a -1 dalla zona