Serie B: urlo Salernitana, piegato lo Spezia

Nel posticipo della 22esima giornata di Serie B la Salernitana vince la seconda gara consecutiva battendo 1-0 lo Spezia all'Arechi. Grazie al gol di Coda siglato allo scadere del primo tempo, la squadra di Bollini compie un ulteriore passo in avanti portandosi in classifica a 27 punti, +3 sulla zona playout. I liguri allenati da Di Carlo, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Napoli, restano fermi a quota 28.



ollini si affida alla coppia d'attacco Coda-Donnarumma mentre nello Spezia spazio al tridente composto da Mastinu, Granoche e Baez. Al 28' ospiti pericolosi con un colpo di testa di Deiola parato agevolmente dal neo-acquisto dei campani Gomis. La Salernitana risponde al 36' con una clamorosa traversa colpita da Donnarumma in rovesciata. Al 43' i padroni di casa passano comunque in vantaggio con Coda che è bravo a battere Chichizola in diagonale su lancio lungo di Tuia.





