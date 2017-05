Serie B: lo Spezia preme, il Perugia si salva

Si conclude in parità, 0-0, la sfida dello stadio Curi tra Perugia e Spezia, match dal sapore di playoff e valido per la 40esima giornata, la terz'ultima del campionato di serie B. I liguri, con un punto nelle ultime due gare, premono fin da subito, Granoche colpisce un palo in avvio e nella ripresa Brignoli nega la rete a Terzi. Umbri poco pericolosi e bravi a conquistare un punto per il quinto risultato utile consecutivo.

Sfida dal sapore di playoff allo stadio Curi tra il Perugia, quarto a 60 punti, e lo Spezia, settimo con 55 punti alla pari del Carpi. I liguri, senza successi da due turni, partono decisamente meglio e al 6' sfiorano il gol con Granoche, il cui destro in diagonale si stampa sulla faccia interna del palo. Al 13' ancora il 'Diablo' pericoloso e stavolta è Brignoli a respingere con il piede. Dopo lo 0-0 della prima frazione, nella ripresa il Perugia parte meglio e Guberti su punizione chiama all'intervento Chichizola che alza in angolo. Al 67' la miglior chance è nuovamente per lo Spezia con Terzi che raccoglie una respinta corta in mischia, spara col destro ma trova Brignoli. Nel finale si rivede in avanti la squadra di Bucchi col colpo di testa di Mustacchio che Chichizola blocca centralmente. Si chiude senza gol, 0-0, l'anticipo del Curi: il Perugia sale a 61 punti, a +3 sul Benevento, mentre lo Spezia si porta a 56, a +1 sul Carpi e a +4 sul Bari.