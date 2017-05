Serie B: la Spal rimanda la festa, 0-0 con la Pro Vercelli

La Spal rimanda la festa promozione pareggiando 0-0 con la Pro Vercelli allo stadio Mazza nel posticipo della 40esima giornata di Serie B. La squadra di Semplici, quando mancano due gare al termine del campionato, resta in vetta alla classifica con 75 punti, +3 sul Verona e +4 sul Frosinone. I padroni di casa, dopo aver colpito un palo con Antenucci, protestano per un gol di Zigoni annullato per fuorigioco. Piemontesi a +4 sulla zona playout.





Dopo un avvio piuttosto equilibrato, laconfeziona al 21' la prima occasione da gol dell'incontro con Mora che incorna di testa la sfera, respinta dasulla linea. Larisponde al 28' con una gran conclusione di Morra respinta di pugno da. I padroni di casa reclamano poi un penalty per un presunto fallo in area di Castiglia su Floccari ma l'arbitro lascia correre. Nel finale di frazione l'ex bomber dellasfiora prima il palo sul traversone di Lazzari e conclude poi addosso aal termine di una ripartenza orchestrata daLa ripresa si accende al 78' quando la Pro Vercelli va ad un passo dal vconche, liberato da, manda la palla sull'esterno della rete dando solo l'illusione del gol. Lareagisce con Cremonesi che non inquadra di un soffio la porta su azione d'angolo. All'87' Antenucci colpisce in pieno il palo con una gran botta dalla distanza mentre due minuti dopo l'arbitro Di Martino annulla un gol a Zigoni che insacca di testa il cross diin posizione di fuorigioco. L'offside, se c'è, è millimetrico: vibranti le proteste dalla panchina di Semplici. In pieno recupero è ancora Zigoni a sfiorare la rete promozione ma l'attaccante manca lo specchio da pochi passi. Sabato prossimo la Spal farà visita alla Ternana con l'obiettivo di vincere per blindare matematicamente la. Per laè un punto d'oro in ottica salvezza.