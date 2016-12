Serie B: show dell'Entella, Novara distrutto

Al Comunale la Virtus Entella schianta il Novara: finisce 4-1 in favore dei liguri. Nel primo tempo i piemontesi non scendono in campo e la Virtus ne approfitta chiudendo sul parziale di 3-0: doppietta di Caputo e rete di Masucci. Nella ripresa il Novara accorcia con Galabinov, ma la doppietta di Masucci chiude definitivamente il match sul 4-1. L'Entella sale a 29 e ritrova la vittoria che mancava da fine ottobre, Novara che interrompe la sua striscia positiva e si ferma a 25.





