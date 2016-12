Serie B: Perugia bloccato, solo 1-1 col Latina

Al Renato Curi il Perugia non riesce a ritrovare la vittoria: con il Latina finisce 1-1. Succede tutto nei primi dieci minuti di gara: al 4' la sblocca Guberti mentre al 9' Dellafiore pareggia i conti in mischia. Il Perugia non riesce a riprendere la marcia playoff - interrottasi con il ko in casa dello Spezia dopo 7 risultati utili consecutivi - e si accontenta del punto che lo porta a quota 30. Il Latina invece conquista il sesto pareggio di fila e sale a quota 22. C'è grande equilibrio nel primo tempo. La sbloccano subito i padroni di casa grazie alla rete di Guberti dopo 4 minuti: sinistro imparabile dopo l'iniziale respinta di Pinsoglio su Drole. Il vantaggio dura appena 5 minuti: Dellafiore risolve una mischia in area e sigla la sua prima rete in stagione. Nel secondo tempo il Latina si fa pericoloso in contropiede, ma il Grifo si difende come può e porta a casa un buon punto nonostante le numerose assenze per infortunio.