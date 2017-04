Serie B: il Frosinone rallenta ancora, niente fuga

Finisce 1-1 allo stadio Matusa l'anticipo della 34a giornata di B tra Frosinone e Avellino. Il secondo pari di fila impedisce ai giallazzurri di Pasquale Marino di andare momentaneamente in fuga: ora i ciociari sono primi a +3 sul tandem composto da Spal e Verona. Il Frosinone, in vantaggio al 15' con Dionisi, spreca troppo e si fa raggiungere all'80' da una rete di Castaldo. Nel finale traversa di Terranova ed espulsione di Novellino.



Ottimo primo tempo del Frosinone che schiaccia l'Avellino nella sua metà campo. I giallazzurri sfiorano il vantaggio già al 6' con una gran conclusione da fuori di Dionisi deviata in corner da Migliorini. Il risultato si sblocca al 16': Mazzotta, lanciato in profondità, tocca di prima intenzione per Dionisi che da due passi incorna a rete. Avellino non pervenuto e la squadra di Marino potrebbe subito chiudere il discorso: Ariaudo sfiora il palo di testa sugli sviluppi di un corner, poi ancora Dionisi mette i brividi a Radunovic con un tiro a giro di poco alto. Novellino capisce che è il momento di cambiare qualcosa: fuori Moretti e dentro Castaldo che va a fare la seconda punta. E gli irpini vanno vicinissimi al gol in chiusura di tempo, ma Bardi è strepitoso sulla doppia conclusione di Eusepi e dello stesso Castaldo.



Ripresa dai ritmi più bassi, ma è sempre ila fare la partita.(quest'ultimo davvero scatenato) vanno vicini al 2-0, mentre l'Avellino ci prova con una conclusione disenza troppe pretese. I ciociari sembrano poter condurre in porto la vittoria, ma all'82' gli irpini pareggiano conche, sugli sviluppi di una punizione calciata da, trafigge Bardi in diagonale con il pallone che sbatte sul palo e termina in rete. Rabbiosa la reazione del Frosinone:colpisce la traversa con un gran tiro al volo che meritava migliore fortuna. Finale concitato: ne fa le spese, allontanato dall'arbitroprobabilmente per proteste. Gli ultimi minuti sono un assedio del Frosinone:sfiora il palo su punizione,chiede il rigore al 93' dopo un contatto conma il direttore di gara lascia correre. Finisce 1-1.