Serie B: colpo Verona, il Benevento frena ancora

Seconda vittoria consecutiva del Verona che, imponendosi 1-0 a Brescia grazie a una rete firmata da Zaccagni al 35', conquista tre punti pesantissimi agganciando in vetta alla classifica Spal e Frosinone, in attesa del Monday Night che vedrà impegnati i ciociari al Matusa contro il Cittadella. Prosegue il momento no del Benevento che al Vigorito pareggia 1-1 contro la Salernitana: decidono il match i rigori trasformati da Coda e Ceravolo.



Benevento-Salernitana 1-1

Derby tesissimo allo stadio Vigorito dove Benevento e Salernitana danno vita a una partita ricca di colpi di scena, il primo dei quali arriva già al 9' con i padroni di casa che sfiorano il gol: corner di Ciciretti e grande colpo di testa di Camporese che si stampa sul palo. Ma a passare in vantaggio al 33' è la Salernitana: Pezzi ferma irregolarmente Improta in area, per l'arbitro Nasca è rigore e Coda dagli undici metri non sbaglia. Cinque minuti più tardi i granata restano in dieci: Odjer entra duro su Chibsah e rimedia il rosso diretto. La ripresa è un monologo del Benevento anche se l'occasione più clamorosa capita sui piedi di Sprocati: destro a giro dal limite e miracolo di Cragno che devia in corner con la punta delle dita. Ma all’88’ la squadra di Baroni trova il soffertissimo pareggio: Busellato trattiene Viola, Nasca concede il secondo penalty della gara e Ceravolo lo trasforma per il definitivo 1-1. Il Benevento si salva ma conferma di non attraversare il suo miglior momento: nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto. Risultato prezioso per la Salernitana che si porta a +2 sulla zona playout.



