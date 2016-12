Serie B: capolavoro Spal, Ternana spazzata via

Al Mazza la Spal schianta la Ternana di Carbone: finisce 4-0 per il padroni di casa. Due reti per tempo: doppio Zigoni nella prima frazione, Beghetto e ancora Zigoni nei secondi 45'. Ternana mai in partita, sconfitta netta e meritata. Spal che conquista la terza vittoria nelle ultime quattro gare e aggancia il terzo posto in solitaria a quota 35 punti. Ternana che conferma il suo pessimo rendimento in trasferta (mai vittoriosa) e si ferma a quota 20. Il primo tempo al Mazza è un monologo biancoazzurro: la Spal passa al 4' grazie al tap-in di Zigoni, che si ripete dieci minuti più tardi su invito di Antenucci. Ternana non pervenuta nella prima frazione. Nella ripresa il copione è lo stesso, e la Spal trova il tris grazie ad una papera clamorosa di Aresti sulla conclusione di Beghettto. Nel finale di gara, spazio anche alla tripletta personale di Zigoni, che di testa da pochi passi fissa il punteggio sul definitivo 4-0.