Serie B: Vicenza-Cittadella 2-0, gol e highlights. Video

Il Vicenza batte 2-0 il Cittadella nel derby veneto della 20esima giornata. Al Menti matura così la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare per gli uomini di Venturato che restano comunque in corsa per i playoff con 31 punti. I biancorossi, grazie alle reti siglate da Rizzo al 34' e da Cernigoi all'89', salgono a quota 24 cogliendo la terza vittoria di fila.





A sbloccare l'equilibrio dell'incontro ci pensa al 34'che calcia al volo un pallone vagante in area e infilagrazie anche ad una deviazione sfortunata di un difensore del. Nella ripresa gli ospiti spingono alla ricerca del pari ma all'89' arriva il raddoppio delcon un'azione personale diche si libera di difensore e portiere in dribbling e mette dentro a porta vuota.