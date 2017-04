Serie B, Salernitana-Cittadella 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Salernitana-Cittadella 0-0, giocata oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 34a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Arechi.

Nella 34a giornata del campionato di Serie B, Salernitana-Cittadella finisce 0-0. All'Arechi, le due squadre si risparmiano nella prima parte di gara, per poi dare vita ad una ripresa piena di emozioni. Nei primi 45 minuti, la conclusione più pericolosa è un destro a giro di Improta che Alfonso alza i corner. Nella ripresa, tante opportunità, da una parte e dall'altra. Il Cittadella va vicino al gol con Salvi, mentre la Salernitana è pericolosa prima con Rosina, poi con Coda, che spreca malamente un'ottima opportunità solo davanti al portiere ospite. Con questo pareggio, il Cittadella arriva a 51 punti in classifica, che valgono il sesto posto in solitaria.La Salernitana, invece, non trova la quinta vittoria di fila, ma arriva a ben 460 minuti di imbattibilità. In classifica, i granata salgono a quota 46, all'undicesimo posto in classifica.

