Serie B: festa Cittadella, il Pisa retrocede in Lega Pro

Il Pisa perde in casa 4-1 contro il Cittadella nel posticipo della 40a giornata di Serie B e retrocede aritmeticamente in Lega Pro con due turni d'anticipo. All'Arena Garibaldi sono i veneti a fare al partita, trovando il vantaggio con Arrighini all'11', Masucci al 60' pareggia i conti, ma poi il neoentrato Vido con una doppietta (77' e 84') e Scaglia di testa firmano le reti che proiettano il Cittadella al quinto posto e fanno retrocedere i toscani.





Partita subito in salita per i padroni di casa, ilspinge sull'acceleratore e mette in difficoltà la retroguardia del. All'11' il risultato si sblocca,serve un filtrante in area per, l'attaccante con un preciso piatto destro batte. La reazione dei toscani arriva al 60',pere preciso destro che supera. Venturato poi fa alzare dalla panchina il giovanee l'attaccante si rivela decisivo, al 77' riceve un bel pallone dae tutto solo in area firma il raddoppio, poi all'84' sigla la sua personale doppietta battendo ancora una volta. In pieno recupero, poi, arriva anche il colpo di testa diche fissa il risultato sul 4-1. Ilresta così al penultimo posto in classifica a quota 34 punti e deve dire addio alla, retrocedendo in Lega Pro matematicamente con due giornate d'anticipo. Bella vittoria, invece, per ilche dopo due sconfitte consecutive rialza la testa raggiungendo il quinto posto in classifica a quota 60 punti.