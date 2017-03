Serie B, Cittadella-Perugia 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Cittadella-Perugia 1-1, giocata oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tombolato.



Al Tombolato, Cittadella-Perugia 1-1, nella 30a giornata di Serie B. La sblocca il Cittadella al 14' con l'undicesima rete in campionato di Litteri, in avvio di ripresa però, arriva il pareggio del Grifo su calcio di rigore con Di Carmine. I padroni di casa ci provano di più, ma si scontrano con un Brignoli in stato di grazia: 1-1 il risultato finale. Granata e umbri salgono a quota 44, ma vengono agganciati dallo Spezia vittorioso in casa contro l'Avellino.



Cittadella che parte con il piede sull'acceleratore: il gol è nell'aria e arriva al 14' con Litteri, bravo a deviare in rete un pallone vagante in area piccola. Undicesimo gol in stagione per il centravanti del Citta. Dopo la mezz'ora il Perugia reagisce: la migliore occasione arriva su un errore di Alfonso, ma Salvi è provvidenziale ad anticipare Fazzi sulla linea e a liberare. In avvio di ripresa però, Pelagatti stende Terrani in area di rigore e Rapuano concede il penalty: dal dischetto va Di Carmine, che tira centrale e non sbaglia. Assalto degli uomini di Venturato nel finale, ma Brignoli abbassa la saracinesca e di fatto regala un punto prezioso ai suoi.

TABELLINO

Cittadella-Perugia 1-1

MARCATORI: 14' Litteri (C), 52' Di Carmine (Rig.) (P).

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 5,5; Salvi 7, Benedetti 6,5, Varnier 6,5, Pelagatti 7; Iori 6, Valzania 6, Bartolomei 6; Litteri 6,5 (86' Arrighini sv); Chiaretti 6 (74' Iunco 6), Vido 6 (65' Kouame 6,5).

A disp. , Paleari, Scaglia, Pedrelli, Pasa, Pascali, Schenetti.

All. Roberto Venturato 6.

PERUGIA (4-3-3): Brignoli 6; Monaco 6, Volta 6, Di Chiara 5,5, Fazzi 5,5; Gnahoré 6, Mustacchio 6,5 (75' Nicastro 6) , Dezi 6 (33' Acampora 6) ; Brighi 6, Di Carmine 6,5, Terrani 6 (61' Guberti 6) .

A disp. , Elezaj, Dossena, Belmonte, Ricci, Di Nolfo, Forte.

All. Cristian Bucchi 6.

ARBITRO: Antonio Rapuano 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 41' Varnier (C); 42' Alfonso (C); 44' Acampora (P); 50' Pelagatti (C); 63' Litteri (C); 71' Valzania (C); 78' Brignoli (P); 80' Di Carmine (P).

ESPULSI: nessuno.



