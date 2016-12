Serie B: Verona-Cesena 3-0, gol e highlights. Video

Al Bentegodi finisce 3-0 tra Verona e Cesena. I padroni di casa trovano la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche e si laureano campioni d'inverno con 41 punti, allungando anche a +3 sul Frosinone. Per i bianconeri, invece, si tratta della sesta sconfitta consecutiva fuori casa dove quest'anno non hanno ancora ottenuto i tre punti. La classifica ora dice 22 punti e una quintultima posizione pericolosissima.





L'termina alla grande il suorifilando un perentorioal. Partita senza storia e virtualmente chiusa già nel primo tempo in virtù delle reti segnate daal 20' con un bel destro da fuori e daal 28' con un facile tap in. Per ilsi tratta del gol numero 16 in campionato e si conferma sempre più capocannoniere del torneo. Nella ripresa chiude definitivamente i contial 61' con un bel colpo di testa su corner battuto da