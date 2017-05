Serie B, Trapani-Cesena 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Trapani-Cesena 1-2, giocata oggi sabato 13 maggio 2017 alle ore 18. Match valido per la 41a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Provinciale

Il Cesena espugna il Provinciale di Trapani nel primo anticipo del 41o turno del campionato di Serie B. 2-1 il risultato in favore degli uomini di Camplone, grazie alle reti di Ciano al 20' e di Rodriguez al 84'. Di Maracchi il momentaneo pareggio del Trapani al 32'. Bianconeri che salgono al dodicesimo posto con 52 punti e che chiuderanno il campionato, settimana prossima, tra le mura amiche del Dino Manuzzi contro il Verona. Pesante battuta d'arresto per i siciliani, che restano bloccati a quota 44 e saranno chiamati alla vittoria nello scontro diretto in casa del Brescia per evitare i play-out. Servirà un punto, invece, per evitare di essere raggiunti dal Vicenza.

Prime battute del match che vedono il Trapani provare timidamente a far gioco, con il Cesena attendista nel mettere dieci uomini dietro la linea della palla, cercando di sfruttare le ripartenze come in apertura, con Ciano che ha due occasioni per portare avanti i suoi, sprecate malamente. Il numero 10 non fallisce al 20', quando calcia perfettamente con il sinistro una punizione dai 25 metri che lascia impassibile Pigliacelli. 15o gol in campionato e vantaggio del Cesena. La partita esplode nel suo agonismo, con il Trapani che cerca con veemenza il pari, trovato al 32' grazie ad un buco della difesa ospite che spiana la strada a Nizzetto sulla destra. Il centrocampista rientra sul sinistro e prova una conclusione fiacca che viene respinta. Il pallone resta nella disponibilità di Maracchi che, appena dentro l'area, firma con il destro il suo terzo gol in campionato. Prima dell'intervallo c'è tempo per la traversa colpita da Alejandro Rodriguez che, al 43', prova a scavalcare Pigliacelli in uscita con un pallonetto di interno destro, ma il pallone colpisce solo il montante.

La ripresa inizia con il forcing del Trapani allla porta di Agliardi: i siciliani vanno alla conclusione tre volte nel primo quarto d'ora, in due casi con Barillà e nell'altro con Coronado, senza trovare il vantaggio, per meriti dell'estremo difensore ospite e per imprecsione personale. Dopo l'ora di gioco, le squadre si allungano lasciando ampi spazi per le ripartenze. E' un fattore il subentrato Moussa Koné, con le sue progressioni sulla trequarti trapanese, peccato che Rodriguez vanifichi tutto in un paio di occasioni, andando lontano dal bersaglio oppure sporcando a malapena i guanti del numero 16 di casa. L'attaccante spagnolo non può fallire a tu per tu con Pigliacelli al 84', a conclusione di un contropiede interamente condotto da Camillo Ciano. E' il colpo del ko per un generoso Trapani, che prova a raggiungere il 2-2 con Citro e Jallow, ma i loro colpi di testa non impensieriscono a sufficienza Agliardi.

Tabellino

Trapani-Cesena 1-2