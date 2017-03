Serie B, Spal-Cesena 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Spal-Cesena 2-0, giocata oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mazza.

Al Mazza la Spal stende il Cesena 2-0 e balza solitaria in testa al campionato cadetto in virtù della sconfitta del Frosinone a Bari. La squadra di Semplici regola i bianconeri con un gol per tempo: al 36' Antenucci ribadisce in rete in sospetta posizione di off-side uno schema da palla inattiva. Cesena poco preciso sotto porta e che incassa il secondo gol in avvio di ripresa a causa di una precisa deviazione di Mora su buco di Donkor. La Spal chiude addirittura in nove (espulsi lo stesso Mora e Costa nel finale) ma tiene il doppio vantaggio che manda in orbita le quotazioni promozione dei ragazzi di Semplici.



TABELLINO

Spal-Cesena 2-0

MARCATORI: 36' Antenucci (S), 61' Mora (S).

SPAL (3-5-2): Meret 7; Cremonesi 6,5, Bonifazi 7, Vicari 6,5; Costa 6, Mora 6,5, Castagnetti 5,5 (63' Arini 5,5), Schiattarella 7, Lazzari 7; Antenucci 6,5 (71' Schiavon 5,5), Floccari 5,5 (86' Zigoni sv).

A disp. , Marchegiani, Gasparetto, Giani, Del Grosso, Ghiglione, Finotto.

All. Leonardo Semplici 7.

CESENA (3-5-2): Agazzi 6; Rigione 5,5 (82' Laribi 6) , Donkor 5,5, Ligi 6; Renzetti 5,5 (67' Rodríguez 5,5) , Crimi 6,5, Schiavone 5,5 (58' Garritano 6) , Koné 6,5, Cocco 6; Panico 6, Di Roberto 6,5.

A disp. Agliardi, Falasco, Capelli, Vitale, Setola, Ciano.

All. Andrea Camplone 6.

ARBITRO: Aleandro Di Paolo 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 37' Agazzi (C); 39' Cocco (C); 52' Schiattarella (S); 64' Mora (S); 65' Rigione (C); 67' Mora (S).

ESPULSI: 67' Mora (S); 88' Costa (S).



