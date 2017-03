Serie B: scatto Cesena, Ternana sempre più giù

Vittoria fondamentale del Cesena che, nel posticipo domenicale della 31esima giornata di Serie B, batte 1-0 la Ternana conquistando tre punti pesanti che gli consentono di lasciarsi momentaneamente alle spalle la zona retrocessione. Classifica invece sempre più preoccupante per gli umbri, ultimi a -6 dalla zona playout. A decidere il match del Manuzzi è Rodriguez che al 61' insacca da due passi approfittando di una respinta corta di Aresti.



Partita delicatissima al Manuzzi e nel primo tempo prevale la paura. Dopo un buon avvio dei romagnoli padroni di casa, vicinissimi al vantaggio nell'arco di due minuti tra l'11' e il 12' con Garritano e Rodriguez, il ritmo del match cala sensibilmente e le due squadre vanno al riposo su uno 0-0 che rispecchia fedelmente quanto visto sul terreno di gioco. A inizio ripresa, però, i bianconeri di Camplone accelerano e si fanno subito pericolosi con una punizione di Ciano di poco alta. Laribi imita il suo compagno di squadra con una conclusione di destro al 55', poi al 60' Aresti si supera con un doppio intervento nella stessa azione prima su Perticone, poi sullo scatenato Laribi.



Lanon riesce più a ripartire e iltrova con merito il gol del vantaggio al 61': ancorasi oppone a una conclusione di, sul pallone si avventache non può sbagliare. La reazione degli umbri è poca cosa e si concentra nei minuti finali: all'82'prova il sinistro a giro dal limite senza fortuna, all'ultimo secondo èad avere la palla buona ma la sua girata di testa finisce a lato seppure di poco. Finisce 1-0 per il Cesena che da stasera può guardare la classifica con meno ansia. Notte fonda invece per lache non riesce a dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro ilal