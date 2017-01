Serie B: Perugia-Cesena, pareggio pirotecnico

I VIDEO DEI GOL SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Fuochi d'artificio tra Perugia e Cesena: allo stadio Renato Curi finisce con uno spettacolare pareggio per 3-3 il monday night della 22esima giornata del campionato di serie B, la prima del girone di ritorno. Gli umbri vanno in vantaggio per due volte con l'autogol di Kone e con Ricci, e due volte i romagnoli rimontano con Kone e Ciano; nel finale il Cesena mette la freccia con Cocco ma Forte segna per il definitivo 3-3.

Primo monday night del girone di ritorno in serie B e grande spettacolo tra Perugia e Cesena. Al 10' sono i padroni di casa a passare in vantaggio con l'autorete di Kone che incorna di testa, ma nella sua porta, il cross su punizione di Guberti. Il Perugia preme e sfiora più volte il raddoppio ma si va al riposo sull'1-0. L'avvio di ripresa è scoppiettante: al 47' pareggia il Cesena con Ciano che concretizza un pallone vagante in area dopo tiro di Cocco e al 51' gli umbri tornano avanti con un bel destro da fuori area di Ricci.

Le emozioni non finiscono perchè al 59' i romagnoli pareggiano di nuovo sul 2-2 con Kone che si fa perdonare per l'autorete nel primo tempo, poi al 69' il Cesena va addirittura avanti con Cocco, bravissimo a tagliare sul primo palo e a deviare l'assist da destra di Balzano. Sembra lo scatto buono per strappare i tre punti ma il Perugia non ci sta e trova il definitivo 3-3 al 75': cross da sinistra di Guberti, Agazzi esce e anticipa Forte, la palla resta lì e lo stesso Forte, da terra, insacca.

In classifica il Perugia, che non vince da 4 gare, sale all'ottavo posto in zona playoff con 31 punti mentre il Cesena, a sorpresa ai quarti di Coppa Italia dove sfiderà la Roma, sale a 23 ma resta terz'ultimo in zona retrocessione.