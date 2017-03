Serie B: Mokulu salva il Frosinone, 1-1 a Cesena

Il Frosinone acciuffa sull'1-1 il Cesena nell'anticipo della 33esima giornata di Serie B. Al Manuzzi i padroni di casa passano in vantaggio con l'ex Cocco ma vengono raggiunti nel recupero da Mokulu. I ciociari restano in vetta alla classifica con 60 punti, 2 in più sulla Spal.

Il Cesena mette fin da subito in difficoltà la retroguardia del Frosinone e dopo 4 minuti Garritano spedisce di un soffio a lato un pallone invitante. Il numero 7 dei padroni di casa ci riprova poco dopo ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 20' il Cesena passa meritatamente in vantaggio con Cocco (arrivato a gennaio proprio dal Frosinone) che infila da pochi passi il cross di uno scatenato Garritano. I ciociari si svegliano al 34' con un tiro di Dionisi respinto da Agliardi in tuffo.

A inizio ripresa Cocco sfiora la doppietta con un colpo di testa che lambisce la parte alta della traversa. Ciano ci prova poi in due occasioni ma nel primo caso spedisce la sfera sul fondo e nel secondo trova la risposta di Bardi. Marino manda in campo Mokulu e l'attaccante reclama un rigore all'85' per un sospetto fallo di mano di Laribi che colpisce il pallone con il braccio largo. Al 91' Mokulu trova comunque il pareggio con un colpo di testa vincente sull'uscita sbagliata di Agliardi. Con questo punto il Frosinone si porta a +2 sulla Spal mentre il Cesena sale a quota 35 e rischia di venire risucchiato nella zona playout.