Serie B: Cesena-Trapani 3-1, gol e highlights. Video

La Vigilia di Natale sorride al Cesena che sconfigge 3-1 il Trapani in una gara della 20a giornata di Serie B. Al Manuzzi i padroni di casa passano in vantaggio con Koné e raddoppiano sullo scadere del primo tempo con Garritano. Gli ospiti reagiscono a inizio ripresa accorciando le distanze grazie al gol di Garritano. A chiudere i conti, in pieno recupero, ci pensa Djuric. Vittoria importante per i romagnoli che escono dalla zona retrocessione portandosi a quota 22, Trapani ultimo a 12.





Dura solo 24 minuti il muro eretto dalinfatti porta in vantaggio ilcon un colpo di testa su cross di. I romagnoli trovano il raddoppio poco prima dell'intervallo. Sinistro didal limite dell'area, la palla sbatte sul palo e finisce sui piedi diche insacca comodamente. Al 60' gli ospiti accorciano con un'inzuccata dima nel recupero Djuric non sbaglia il 3-1 con un tap-in vincente dopo il tiro di Koné parato da