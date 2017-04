Serie B, Cesena-Spezia 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Cesena-Spezia 1-0, giocata oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 36a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Manuzzi.



Cesena batte Spezia 1-0 nella 36a giornata di Serie B. Al Manuzzi decide il rigore trasformato da Ciano al 53'. I romagnoli con questi tre punti vedono sempre più la salvezza, raggiungendo quota 42 punti. Per gli uomini di Di Carlo, invece, è un'occasione persa per avvicinare i playoff, i liguri restano fermi a quota 51 punti. Nel prossimo turno i romagnoli andranno a far visita all'Avellino (vittorioso a Pisa e ormai quasi salvo). Per lo Spezia, invece, c'è il derby contro l'Entella.



Partita equilibrata nel primo tempo, con le due squadre che si fronteggiano faccia a faccia ma con le difese che hanno la meglio sugli attacchi. La musica cambia nella ripresa, romagnoli che partono forte e trovano l'episodio chiave, fallo di mano di Migliore e rigore trasformato da Ciano. Dopoi l'1-0 ecco l'episodio che decide definitivamente il match, Sciaudone, già ammonito e già graziato dall'arbitro nel primo tempo, fa un altro brutto fallo e questa volta Ghersini non lo perdona, secondo giallo e doccia anticipata. Lo Spezia accusa il colpo e non riesce più a costruire nulla, il Cesena non la chiude ma gestisce il risultato portando a casa tre punti che hanno il sapore della salvezza.



TABELLINO



Cesena-Spezia 1-0



MARCATORI: 54' Ciano (Rig.) (C).

CESENA (3-5-2): Agliardi 6; Perticone 6, Balzano 6, Capelli 6,5; Ligi 6, Renzetti 6,5, Crimi 6, Schiavone 5,5 (46' Laribi 6), Garritano 6,5 (80' Vitale sv); Ciano 7, Cocco 6,5 (86' Rodríguez sv). A disposizione: Bardini, Falasco, Cavallari, Setola, Panico, Di Roberto.

Allenatore: Andrea Camplone 6,5.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola 6,5; Valentini 6, De Col 6, Ceccaroni 5,5 (71' Pulzetti 6) ; Migliore 5 (85' Okereke sv) , Terzi 5,5, Sciaudone 4, Djokovic 6, Maggiore 5,5; Piccolo 6, Giannetti 5 (62' Fabbrini 5,5) . A disposizione: Valentini, Datkovic, Signorelli, Vignali, Baez, Mastinu.

Allenatore: Domenico Di Carlo 5,5.

ARBITRO: Davide Ghersini 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 19' Sciaudone (S); 34' Perticone (C); 45' Garritano (C); 51' Djokovic (S); 57' Sciaudone (S); 69' Ceccaroni (S); 88' Terzi (S).

ESPULSI: 57' Sciaudone (S).

ANGOLI: 4-0.



pt 0, st 5