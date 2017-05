Serie B, Cesena-Novara 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Cesena-Novara 0-1, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Manuzzi.



Nella 40esima giornata di Serie B il Novara espugna Cesena: primo tempo equilibrato, il gol di Macheda regala i tre punti ai piemontesi nonostante un secondo tempo di sofferenza. Al Manuzzi termina 0-1: espulso Bolzoni. Il match si apre su ritmi non eccessivi: al 18' Agliardi è attento a respingere il tentativo di testa di Calderoni su una punizione dalla destra. Al 26' azione corale del Cesena mal finalizzata da Rodriguez al limite dell'area. Poco dopo la mezz'ora primo cambio obbligato nel Cesena: infortunio per Cocco, al suo posto entra Panico. Il Cesena, nonostante la sostituzione, spinge di più ma viene punito al 37' quando Sansone è autore di un'azione personale sulla sinistra, mette in mezzo e Macheda trova l'angolino per l'1-0 ospite. Nel finale di frazione la reazione dei padroni di casa allo svantaggio ma Montipò si salva sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Rodriguez.

Nella ripresa il match cambia: il Cesena alza il baricentro costringendo il Novara a difendersi per quasi tutto il resto del match. Montipò para i tanti pericoli arrivati su calci piazzati, al 65' Garritano sfiora il pari con un tiro a giro dalla sinistra, al 73' espulso Bolzoni per doppia ammonizione: sanzionato col secondo giallo un fallo ai danni di Laribi. Nel finale prosegue l'assedio dei padroni di casa: all'88' Montipò salva su Garritano, un minuto più tardi Capelli spreca a porta vuota mentre in pieno recupero di nuovo Montipò è protagonista respingendo il colpo di testa da distanza ravvicinata di Rodriguez. Finisce 0-1: il Novara festeggia la salvezza e coltiva residue speranze playoff, per il Cesena sarà cruciale non perdere nel prossimo turno a Trapani in ottica salvezza.

TABELLINO

Cesena-Novara 0-1

MARCATORI: 37' Macheda (N).

CESENA (3-5-2): Agliardi 6; Perticone 5, Capelli 5, Ligi 5 (90' Vitale sv); Renzetti 6,5, Laribi 6,5, Crimi 6,5, Garritano 6, Rodríguez 5,5; Cocco 5,5 (33' Panico 6,5), Di Roberto 5,5 (70' Koné 6).

A disposizione: Bardini, Rigione, Donkor, Cavallari, Schiavone, Setola.

Allenatore: Andrea Camplone 6.

NOVARA (3-5-2): Montipò 7; Mantovani 6,5, Chiosa 5,5, Lancini 5,5; Calderoni 6,5, Bolzoni 4,5, Kupisz 6,5, Selasi 5, Orlandi 6 (74' Troest 6) ; Macheda 6,5 (75' Nardi 5,5) , Sansone 6,5 (83' Lukanovic sv) .

A disposizione: Benedettini, Koch, Adorjan, Di Mariano, Galabinov, Chaija.

Allenatore: Roberto Boscaglia 6.

ARBITRO: Daniele Chiffi 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 23' Ligi (C); 54' Montipò (N); 58' Bolzoni (N); 67' Macheda (N); 80' Calderoni (N); 90' Lukanovic (N).

ESPULSI: 73' Bolzoni (N).

ANGOLI: 3-3.



RECUPERO: pt 2, st 6