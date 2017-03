Serie B, Cesena-Frosinone 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Cesena-Frosinone 1-1, giocata oggi venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21. Match valido per la 33 esima giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla partita del Manuzzi.

Nell'anticipo serale della 33a giornata di Serie B, Cesena-Frosinone finisce 1-1. Al Manuzzi va in scena un'ottima prestazione da parte degli uomini di Camplone, beffati nel finale. Romagnoli avanti nel primo tempo grazie al gol di Cocco, che sfrutta un ottimo assist di Garritano e deposita a porta sguarnita. Il Frosinone, nel corso del primo tempo, è pericoloso solo con una conclusione di Dionisi, ma Agliardi non può farsi sorprendere. Nella ripresa, il Cesena prova a chiuderla ma, al primo dei quattro minuti di recupero finali, Mokulu raccoglie un cross di Maiello dalla destra e, di testa, sorprende Agliardi, che sbaglia il tempo dell'uscita. Con questo pareggio, il Frosinone sale a quota 60 punti, a +2 sulla Spal. Il Cesena, invece, sale a 35 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla zona Play-out.

Tabellino

21' Cocco (C), 90+1' Mokulu (F).(3-5-2): Agliardi 5; Perticone 5,5, Balzano 6, Falasco 5,5; Capelli 6, Ligi 6, Crimi 6,5, Schiavone 6, Garritano 7 (86' Laribi sv); Ciano 6, Cocco 6,5.A disp. , Bardini, Renzetti, Cavallari, Vitale, Setola, Panico, Di Roberto, Akammadu.All. Andrea Camplone 6.(3-5-2): Bardi 6; Crivello 6, Ariaudo 5,5, Terranova 5,5; Fiamozzi 6, Krajnc 5,5 (67' Gori 6) , Maiello 6, Soddimo 5 (73' Kragl 6) , Sammarco 5,5 (81' Mokulu 7) ; Ciofani 5,5, Dionisi 5,5.A disp. Zappino, Russo, Pryima, Mamic, Frara, Volpe.All. Pasquale Marino 6.ARBITRO: Riccardo Ros 5,5NOTE: nessunaAMMONITI: 25' Soddimo (F); 37' Garritano (C); 40' Ciano (C); 53' Dionisi (F); 72' Crimi (C); 90' Terranova (F).ESPULSI: nessuno.ANGOLI: 0-0. REC.: pt 0, st 4