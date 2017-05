Serie B, Verona-Carpi 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Verona-Carpi 1-1, giocata oggi sabato 13 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 41a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.

TABELLINO

Verona-Carpi 1-1

MARCATORI: 39' Letizia (C), 82' Ganz (V).

VERONA (4-3-3): Nicolas 6,5; Souprayen 6, Ferrari 6,5, Caracciolo 6, Romulo 6,5; Fossati 6 (73' Ganz 6,5), Bessa 6,5, Zuculini 5; Luppi 5,5 (53' Troianiello 5,5), Pazzini 6,5, Siligardi 5,5.

A disposizione: Coppola, Pisano, Bianchetti, Zaccagni, Valoti, Fares, Cappelluzzo.

Allenatore: Fabio Pecchia 6.

CARPI (4-4-2): Belec 6,5; Letizia 7, Sabbione 5,5, Gagliolo 5,5, Poli 6; Bianco 6, Lollo 5,5, Mbakogu 5,5, Di Gaudio 6,5; Lasagna 6,5, Jelenic 6,5 (68' Concas 6) .

A disposizione: Colombi, Struna, Seck, Romagnoli, Pasciuti, Mbaye, Beretta, Fedato.

Allenatore: Fabrizio Castori 6.

ARBITRO: Pasqua 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 66' Lollo (C); 84' Ganz (V); 90' Poli (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 6-8.



RECUPERO: pt 3, st 3