Serie B, playoff: poche emozioni, Carpi-Frosinone 0-0

Carpi-Frosinone 0-0, giocata oggi, venerdì 26 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la semifinale di andata dei playoff di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Cabassi.



Carpi-Frosinone 0-0. Termina senza reti, come nei due altri precedenti al Cabassi la sfida d'andata della semifinale playoff di Serie B. Gara nervosa e combattuta, ma poco spettacolare. Il Frosinone gioca meglio il primo tempo, il Carpi cresce nei secondi 45', ma gli attacchi sono sterili: un solo tiro in porta (di Di Gaudio) nell'intero match. Primo tempo caratterizzato da un inspiegabile nervosismo ed estremamente povero di occasioni: la migliore capita a Daniel Ciofani al 9’, ma il colpo di testa è di poco alto. Al 35’ Belec in uscita chiude lo specchio a Dionisi. Sussulto dei padroni di casa al minuto 42, quando un diagonale di Di Gaudio è svirgolato da Terranova, che rischia l’autorete. La ripresa vede un Carpi più attivo, ma si registrano ancor meno tiri verso lo specchio che nei primi 45'. Al minuto 52 Sabbione mette a lato da azione d'angolo, al 77' una conclusione a giro di Dionisi esce di poco. Dal 79', Carpi in dieci per il secondo giallo a Sabbione, ma gli ospiti non ne approfittano. Gara di ritorno a Frosinone lunedì 29 maggio, alla squadra di Marino basterà il pareggio per passare il turno.



TABELLINO

Carpi-Frosinone 0-0

CARPI (4-4-1-1): Belec 6; Letizia 6, Sabbione 5,5, Struna 6, Gagliolo 6 (46' Romagnoli 6); Poli 6, Concas 5,5, Bianco 6 (70' Mbakogu 5,5), Lollo 6; Di Gaudio 6,5; Lasagna 5,5 (83' Jelenic 6).

A disposizione: Colombi, Pasciuti, Mbaye, Beretta, Carletti, Fedato.

Allenatore: Fabrizio Castori 6.

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6; Crivello 6, Ciofani 6, Ariaudo 6; Terranova 6, Fiamozzi 6,5 (84' Paganini 5,5) , Gori 6, Maiello 6, Sammarco 5,5 (63' Frara 6) ; Ciofani 6, Dionisi 6 (90' Mokulu sv) .

A disposizione: Zappino, Russo, Mamic, Krajnc, Soddimo, Volpe.

Allenatore: Pasquale Marino 6.

ARBITRO: Daniele Chiffi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 38' Gori (F); 59' Sammarco (F); 65' Sabbione (C); 75' Dionisi (F); 79' Sabbione (C).

ESPULSI: 79' Sabbione (F).

ANGOLI: 0-0.

RECUPERO: pt 1, st 3

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: CHIFFI 6 - Partita dura, tanti interventi scomposti e molto nervosismo. Tutto sommato riesce a tenerla in pugno.







Arbitro:- Primo tempo troppo passivo, meglio nella ripresa, anche se la squadra è spuntata.

Allenatore: MARINO 6 - Inizio promettente, i suoi ci provano di più ma manca un po' di determinazione al momento di concludere.