Serie B, Playoff: pari a Carpi, il Frosinone vede la finale

Finisce con un pareggio senza gol, 0-0, la sfida del Cabassi tra Carpi e Frosinone, match valido come semifinale d'andata dei playoff di serie B. I ciociari di Pasquale Marino sono più che soddisfatti visto che lunedì sera in casa al Matusa potranno anche accontentarsi di un pareggio per volare in finale. Non sarà semplice per gli emiliani di Castori che non potranno contare su Sabbione, espulso all'80' per doppio giallo.

Risultato giusto al Cabassi dove la semifinale d'andata dei playoff di serie B tra Carpi e Frosinone si chiude sullo 0-0. Gli ospiti partono bene e al 9' si fanno vedere con un bel colpo di testa di Ciofani di poco alto sulla traversa. I padroni di casa faticano a pungere in contropiede e così al 36' sono ancora i ciociari a rendersi pericolosi con un tiro del solito Ciofani che però è largo. La prima chance del Carpi arriva sul finire del tempo, al 42', quando il guizzante Di Gaudio si accentra da sinistra e prova la conclusione ma Terranova devia in angolo.

Nella ripresa il Carpi, già con diversi acciacchi, perde anche Gagliolo, sostituito da Simone Romagnoli, ma è un pizzico più intraprendente. Castori al 70' rischia qualcosa in più e manda in campo Mbakogu per Bianco. La partita però resta bloccata e al 77' è il Frosinone a rendersi nuovamente pericoloso con Dionisi, il cui destro a giro da dentro l'area esce di poco. All'80' la gara degli emiliani si fa ancora più difficile perchè Sabbione, già ammonito, incassa il secondo giallo e viene espulso. Nonostante l'inferiorità numerica il finale è del Carpi ma il tiro di Di Gaudio è bloccato da Bardi mentre il tentativo di Jelenic da fuori area è alto sulla traversa.

Lunedì sera al Matusa si giocherà il match di ritorno: al Frosinone basterà il pareggio per andare in finale in virtù della miglior posizione in classifica ma è certo che il Carpi venderà molto cara la pelle.