Serie B, Playoff: Carpi in finale, 1-0 al Frosinone

Il Carpi va in finale playoff di Serie B. Partita nervosa e ricca di episodi dubbi al Matusa, finisce 1-0 per gli emiliani decisiva una punizione di Letizia all'86', Frosinone eliminato. Gli emiliani restano addirittura in nove uomini, espulsi Struna e Gagliolo (oltre al tecnico Castori), ma costruiscono le più ghiotte occasioni da rete, con Mbakogu che colpisce anche un palo. L'arbitro Ghersini nega a Di Gaudio un calcio di rigore.



Castori rinuncia inizialmente a Lasagna e propone Lollo come trequartista alle spalle di Mbakogu. Nessuna sorpresa, invece, nello schieramento tattico di Marino che si affida al solito duo d'attacco: Dionisi-Ciofani. Il primo pericolo per la porta di Belec è una girata di Paganini che finisce di poco a lato. Pochi minuti dopo è lo stesso centrocampista ad andare al tiro da centroarea, bravo il portiere a distendersi e respingere. La risposta del Carpi arriva al 17', tiro di Jelenic pericoloso che non trova per poco la porta. Stesso esito per Di Gaudio al 38', il tiro è potente ma non preciso. Nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo il Carpi resta in dieci, Struna già ammonito, viene cacciato dall'arbitro per una spallata a Maiello. Prima di andare negli spogliatoi è Dionisi con una gran giocata a sfiorare il vantaggio, pallonetto a scavalcare Letizia e potente destro che costringe Belec alla grande parata.



La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, il Frosinone prova a costruire ma trova pochi spazi, la difesa del Carpi si difende con ordine anche se l'uomo in meno si fa sentire. Al 50' i padroni di casa recriminano per la mancata concessione di un calcio di rigore (trattenuta di Lollo su Soddimo), l'arbitro non interviene. Al 54' Castori si gioca la carta Lasagna, fuori Mbaye. Nell'azione successiva il Carpi sfiora il gol, Lollo serve in profondità Mbakogu e l'attaccante colpisce in pieno il palo a portiere battuto. La partita si accende, al 56' è Maiello ad andare al tiro, il suo destro finisce di un niente a lato di Belec. Marino inserisce Frara e toglie Soddimo, coprendosi un po', forte della possibilità di passare il turno anche col pareggio. Al 60' ci prova anche Crivello, ma il suo esterno destro al volo finisce abbondantemente alto. Il Frosinone spinge sull'acceleratore alla ricerca del gol, Dionisi con un tiro a girare non trova lo specchio della porta al 64'. La partita si accende al 79' l'arbitro Ghersini non concede un rigore che sembra netto, spinta di Fiamozzi in area su Di Gaudio, gli emiliani protestano e piovono cartellini per tutti, espulso anche l'allenatore degli emiliani Castori, oltre a Gagliolo per doppio giallo. Quando tutte le speranze di passare per gli emiliani sembrano svanire ecco l'episodio che cambia tutto, punizione all'86' di Letizia dalla distanza e palla che finisce all'angolino sul palo lontano. Il Frosinone prova il tutto per tutto ma non riesce a segnare. A passare il turno è il Carpi, che adesso attenderà la vincente di Perugia-Benevento.



TABELLINO

Frosinone-Carpi 0-1



MARCATORI: 86' Letizia (C).

FROSINONE (3-5-2): Bardi 5,5; Crivello 6,5, Ciofani 6, Terranova 6; Krajnc 6, Gori 6,5 (88' Mokulu sv), Maiello 6,5, Soddimo 6 (56' Frara 6,5), Ciofani 6,5; Paganini 6 (75' Fiamozzi 5), Dionisi 6.

A disposizione: Zappino, Russo, Mazzotta, Besea, Sammarco, Volpe.

Allenatore: Pasquale Marino 5,5.

CARPI (4-4-2): Belec 7; Letizia 7,5, Struna 5, Poli 6, Romagnoli 6; Bianco 6,5, Lollo 6,5, Mbaye 5,5 (53' Lasagna 6,5) , Mbakogu 6,5 (82' Fedato 6) ; Di Gaudio 6,5, Jelenic 5,5 (66' Gagliolo 5,5) .

A disposizione: Colombi, Lasicki, Concas, Pasciuti, Beretta, Carletti.

Allenatore: Fabrizio Castori 6,5.

ARBITRO: Davide Ghersini 4,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 17' Mbaye (C); 40' Struna (C); 45' Struna (C); 61' Jelenic (C); 68' Gagliolo (C); 80' Bianco (C); 80' Letizia (C); 80' Lollo (C); 82' Gagliolo (C); 90' Crivello (F); 90' Belec (C).

ESPULSI: 45' Struna (C); 82' Gagliolo (C).

ANGOLI: 8-4.



RECUPERO: pt 1, st 0