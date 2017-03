Serie B, Latina-Carpi 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Latina-Carpi 0-1, giocata oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 18. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Liberati.

TABELLINO

Latina-Carpi 0-1

MARCATORI: 70' Mbakogu (C).

LATINA (3-4-3): Pinsoglio 6,5; Bruscagin 6 (75' Rolando sv), García Tena 5,5, Dellafiore 6; Brosco 6,5, Rocca 6, Bandinelli 5,5, De Vitis 5,5 (81' De Giorgio sv); Corvia 6 (86' Jordan sv), Insigne 6,5, Buonaiuto 6.

A disp. Grandi, Coppolaro, Maciucca, Regolanti, Mariga, Nica.

All. Vincenzo Vivarini 5.

CARPI (4-4-2): Belec 6,5; Letizia 6, Gagliolo 6,5, Poli 5,5, Lasicki 5,5; Lollo 6,5, Mbaye 6, Beretta 6 (51' Lasagna 6,5) , Mbakogu 7; Fedato 6,5 (86' Sabbione sv) , Jelenic 6.

A disp. Colombi, Seck, Bianco, D'Urso, Bifulco, Carletti, Forte.

All. Fabrizio Castori 6,5.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 35' De Vitis (L); 69' Lollo (C); 82' Bandinelli (L); 85' Jelenic (C); 89' Rocca (L).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 2, st 4