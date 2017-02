Serie B, Entella-Carpi 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Entella-Carpi 2-0, giocata oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 27a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale di Chiavari.



TABELLINO

Virtus Entella-Carpi 2-0

MARCATORI: 58' Caputo (V), 73' Catellani (V).

VIRTUS-ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci 7; Filippini 6, Belli 6 (84' Pecorini sv), Ceccarelli 5,5, Pellizzer 6,5; Troiano 6, Palermo 6, Tremolada 6,5 (75' Diaw sv); Moscati 6; Caputo 7, Catellani 7 (80' Sini sv).

A disp. Paroni , Benedetti , Baraye , Zaniolo, Ardizzone , Mota .

All. Roberto Breda 6,5.

CARPI (4-4-2): Belec 6; Letizia 6,5, Struna 5,5, Poli 5,5, Seck 5,5 (71' Bifulco 6) ; Lasicki 6, Bianco 6,5 (85' D'Urso sv) , Lollo 6, Beretta 6; Lasagna 5,5, Fedato 5,5 (59' Di Gaudio 6) .

A disp. Colombi , Gagliolo , Mezzoni, Mbaye , Carletti , Forte .

All. Fabrizio Castori 5,5.

ARBITRO: Gianluca Manganiello 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 34' Bianco (C); 45' Troiano (V); 65' Poli (C); 90' Filippini (V).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0. REC.: pt 1, st 5



PAGELLE

ENTELLA voto 22. Iacobucci Alessandro (POR) 7 3. Filippini Lorenzo (DIF) 6 4. Belli Francesco (DIF) 6 5. Ceccarelli Luca (DIF) 5.5 6. Pecorini Simone (DIF) s.v. 15. Pellizzer Michele (DIF) 6.5 23. Sini Simone (DIF) s.v. 8. Troiano Michele (CEN) 6 11. Palermo Simone (CEN) 6 14. Tremolada Luca (CEN) 6.5 30. Moscati Marco (CEN) 6 9. Caputo Francesco (ATT) 7 10. Catellani Andrea (ATT) 7 20. Diaw Davide (ATT) s.v. All. Breda 6,5

Arbitro: MANGANIELLO 6