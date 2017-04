Serie B, Cittadella-Carpi 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Cittadella-Carpi 4-1, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tombolato.

Sedicesima giornata di ritorno in Serie B, al Tombolato il Cittadella travolge 4-1 il Carpi e consolida la propria posizione nella zona playoff. Partono però meglio gli emiliani, in gol dopo soli 3': Mbakogu prova a triangolare con Concas, Varnier devia ma il nigeriano segna ugualmente di testa. Il Cittadella pareggia al 20': cross di Martin che sorpassa Gagliolo, Arrighini controlla e segna in diagonale l'1-1. Al 37' Saia punisce un intervento di Poli su Arrighini in area emiliana: lo specialista Iori dagli undici metri firma il 2-1. Nella ripresa viene espulso per proteste Struna al 57' e i veneti dilagano: al 67' Concas perde palla, Arrighini gliela porta via e serve Valzania che fa tris. Al 90' Paolucci firma il poker dal dischetto. Il Carpi completa la giornataccia con l'espulsione di Gagliolo nel recupero.



Tabellino

Cittadella-Carpi 4-1



MARCATORI: 3' Mbakogu (Ca), 20' Arrighini (Ci), 37' Iori (Rig.) (Ci), 67' Valzania (Ci), 90' Paolucci (Rig.) (Ci).

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 6; Salvi 6, Varnier 6, Pelagatti 6,5, Martin 6,5; Iori 7, Valzania 7 (78' Paolucci 6,5), Bartolomei 6; Litteri 6 (65' Strizzolo 6); Arrighini 7,5, Iunco 6,5 (70' Schenetti 6).

A disposizione: Paleari, Scaglia, Pedrelli, Pasa, Chiaretti, Vido.

Allenatore: Roberto Venturato 7,5.

CARPI (4-4-1-1): Belec 6; Letizia 6, Sabbione 5,5, Struna 5, Gagliolo 4,5; Poli 5 (46' Lasagna 6,5) , Concas 5,5, Bianco 6, Lollo 6; Mbakogu 7 (65' Jelenic 5,5) ; Di Gaudio 6 (75' Beretta 5,5) .

A disposizione: Petkovic, Seck, Romagnoli, Lasicki, Mbaye, Fedato.

Allenatore: Fabrizio Castori 5.

ARBITRO: Francesco Paolo Saia 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 19' Iunco (Ci); 33' Martin (Ci); 37' Poli (Ca); 53' Mbakogu (Ca); 57' Struna (Ca); 59' Litteri (Ci); 65' Belec (Ca); 77' Schenetti (Ci).

ESPULSI: 57' Struna (Ca); 90' Gagliolo (Ca).

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 1, st 4