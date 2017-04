Serie B, Carpi-Trapani 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Carpi-Trapani 2-1, giocata oggi martedì 25 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 38a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Cabassi.



Nel posticipo della 38 giornata del campionato di Serie B, allo stadio Cabassi la partita tra Carpi e Trapani termina 2 a 1, a decidere il match Kevin Lasagna con una doppietta al 23' e al 41', per i siciliani in gol Coronado al 48'. Primo tempo subito in discesa per gli uomini di Castori che passano al 23' con Lasagna, bravo a freddare da pochi passi Pigliacelli. Al 41' il n.15 emiliano trova il raddoppio con un sinistro al volo in area. Nel secondo tempo gli ospiti reagiscono e accorciano le distanze al 48' con un preciso tiro dalla distanza di Coronado, forcing finale dei siciliani alla disperata ricerca del pareggio ma nulla da fare. Con questa vittoria il Carpi raggiunge lo Spezia al 7°posto a 54 punti e rimane in scia playoff mentre il Trapani resta in piena zona retrocessione a quota 41 punti appaiato al Vicenza.



TABELLINO

Carpi-Trapani 2-1



MARCATORI: 23' Lasagna (C), 41' Lasagna (C), 48' Coronado (T).

CARPI (4-4-2): Belec 6; Letizia 6,5, Sabbione 6, Poli 6, Romagnoli 7; Bianco 6, Lollo 6, Mbakogu 6,5, Di Gaudio 7 (70' Concas 6); Lasagna 7,5 (90' Beretta sv), Jelenic 6 (89' Mbaye sv).

A disposizione: Petkovic, Seck, Lasicki, Bifulco, Fedato, Forte.

Allenatore: Fabrizio Castori 6,5.

TRAPANI (4-3-2-1): Pigliacelli 5,5; Pagliarulo 6, Legittimo 5, Visconti 5, Casasola 6; Nizzetto 6, Barillà 5,5, Maracchi 6 (87' Rossi sv) ; Coronado 7, Colombatto 5,5 (71' Manconi 5) ; Jallow 5 (56' Citro 6,5) .

A disposizione: Guerrieri, Fazio, Rizzato, Ciaramitaro, Raffaello, Curiale.

Allenatore: Alessandro Calori 6.

ARBITRO: Marco Piccinini 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 45' Colombatto (T); 56' Letizia (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 1-0.



RECUPERO: pt 1, st 5