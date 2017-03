Serie B, Carpi-Spal 1-4: pagelle e highlights. Diretta

Carpi-Spal 1-4, giocata oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Cabassi.



Il match del Cabassi, valido per la 31a giornata di Serie B, termina con un roboante 4-1 in favore della Spal trascinata dai gol dei suoi attaccanti. Per il Carpi arriva una sconfitta dopo due vittorie consecutive che lascia gli uomini di Castori fermi all'undicesimo posto in classifica con 43 punti. Gli ospiti, invece, continuano la loro marcia in vetta alla classifica confermandosi anche il miglior attacco del campionato e la squadra dal miglior rendimento esterno, oltre ad allungare a dodici partite la loro striscia di imbattibilità.



Partita subito in discesa per la Spal che a cavallo tra l'8' e il 12' piazza un uno-due micidiale che indirizza la partita sui binari giusti. Prima Floccari ribadisce in rete una conclusione di Arini terminata sul palo, poi Antenucci non sbaglia un rigore piuttosto dubbio. Prima del termine della prima frazione arriva anche il 3-0 al 38' con il grandissimo gol di Floccari da fuori area. Ad inizio ripresa il Carpi prova a riaprirla grazie al tap in vincente di Lasagna al 54'. I padroni di casa si sbilanciano e lasciano il fianco scoperto ai ferraresi che però sciupano diverse buone occasioni fino al 91' quando Zigoni non sbaglia solo davanti a Belec e firma il definitivo 4-1.

TABELLINO

Carpi-Spal 1-4

MARCATORI: 8' Floccari (S), 11' Antenucci (Rig.) (S), 38' Floccari (S), 54' Lasagna (C), 90+1' Zigoni (S).

CARPI (3-5-2): Belec 5,5; Letizia 5, Struna 5,5, Gagliolo 5; Poli 5, Lasicki 4,5 (46' Bifulco 6), Lollo 5 (65' Bianco 5,5), Mbaye 5,5, Mbakogu 5; Lasagna 6,5 (76' Beretta sv), Fedato 5,5.

A disp. , Petkovic, Sabbione, Seck, Romagnoli, D'Urso, Carletti.

All. Fabrizio Castori 5.

SPAL (3-5-2): Meret 6,5; Cremonesi 6, Bonifazi 7, Vicari 6; Del Grosso 6,5, Arini 6,5, Schiavon 6,5, Castagnetti 6, Lazzari 6 (59' Ghiglione 6) ; Antenucci 7 (79' Zigoni 6,5) , Floccari 8 (90' Finotto sv) .

A disp. , Marchegiani, Gasparetto, Silvestri, Giani, Pontisso, Mawuli.

All. Leonardo Semplici 7,5.

ARBITRO: Luigi Nasca 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 35' Gagliolo (C); 45' Schiavon (S); 64' Fedato (C); 81' Del Grosso (S).

ESPULSI: nessuno.



: 13-6.: pt 1, st 6