Serie B, Carpi-Pro Vercelli 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Carpi-Pro Vercelli 0-0, giocata oggi martedì 4 aprile alle ore 20:30. Match valido per la 34a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Cabassi.

Nella 34esima giornata di Serie B, al Cabassi finisce 0 a 0 tra Carpi e Pro Vercelli. In virtù di questo pareggio i padroni di casa rimangono al 10° posto a quota 48 punti; gli ospiti si fermano al 14° posto a quota 39 punti. Poche emozioni nel primo tempo tra Carpi e Pro Vercelli con le due formazioni che operano una lunga fase di studio, salvo qualche conclusione dalla distanza. Il secondo tempo, poi, segna l'offensiva del Carpi con l'ingresso di Kevin Lasagna. L'arma segreta di Castori con due accelerazioni delle sue crea due pericoli in dieci minuti, prima con un'azione solitaria, poi con il palo colpito da Ciano al minuto 52'. Da segnalare anche l'occasione sui piedi di Bani, per la Pro Vercelli, al minuto 72'. Ma alla fine la gara termina a reti inviolate.



Tabellino

Carpi-Pro Vercelli 0-0

CARPI (4-4-2): Belec 6; Letizia 6,5, Sabbione 6, Struna 5,5, Gagliolo 6,5; Poli 6,5 (73' Bifulco 6), Romagnoli 6, Concas 6 (90' Beretta sv), Bianco 5,5; Mbakogu 5,5, Fedato 6 (47' Lasagna 7).

A disp. , Petkovic, Seck, Lasicki, D'Urso, Mbaye, Carletti.

All. Fabrizio Castori 6.

PRO-VERCELLI (3-5-2): Provedel 6; Berra 6,5, Germano 6 (76' Starita sv) , Bani 6,5; Konate 5,5, Luperto 6, Nardini 6 (50' Eguelfi 6) , Palazzi 5,5, Castiglia 6; Aramu 6 (61' Altobelli 5,5) , Comi 5,5.

A disp. , Zaccagno, Legati, Vives, Baldini, Morra, Bianchi.

All. Longo Moreno 6.

ARBITRO: Eugenio Abbattista 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 27' Concas (C); 44' Fedato (C); 55' Palazzi (P); 90' Altobelli (P).

ESPULSI: nessuno.



0-0.pt 1, st 5