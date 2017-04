Serie B, Trapani-Entella 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Trapani-Entella 2-0, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Provinciale

Nella 39a giornata del campionato di Serie B, Trapani-Entella finisce 2-0. Al Provinciale va in scena una sfida fondamentale per i rispettivi obiettivi, la salvezza (per i padroni di casa) e i Play-off (per gli ospiti). Primo tempo tutto di marca siciliana, nel quale però la prima grande occasione è per l'Entella: Moscati si inserisce in area e conclude di sinistro. Il pallone, deviato, scavalca Pigliacelli ma finisce oltre la traversa. Al minuto 33, però, il Trapani la sblocca: tiro cross di Nizzetto che attraversa tutta l'area e beffa Iacobucci. Dopo cinque minuti, gli uomini di Breda capitolano ancora: Casasola, dalla destra, mette in mezzo un pallone che Barillà, di testa, spedisce nell'angolino basso.

Nella ripresa, partono meglio i liguri, che cercano il gol per riaprire la partita. Ma in questa fase della partita sale in cattedra il portiere siciliano, che intercetta le conclusioni dei neo entrati Di Paola e Tremolada con due ottime parate. A nulla serve il forcing dell'Entella. Con questi 3 punti, gli uomini di Calori salgono a 44 punti in classifica, momentaneamente al diciassettesimo posto in attesa di Novara-Brescia. L'Entella, invece, con questa brutta sconfitta scivola all'undicesimo posto a quota 51. Ora l'ottava posizione, ultima utile per disputare i Play-off, è a 4 lunghezze.

