Serie B: Trapani-Brescia 0-0, gli highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE





Alnon si sblocca la gara tra ile il: finisce 0-0. Decisamente meglio i ragazzi diper quanto riguarda il gioco espresso e le occasioni avute, continuano però i problemi in zona-gol.che resiste nonostante l’inferiorità numerica degli ultimi minuti di gara: doppio giallo perche sale a quota 13 in classifica, con sette lunghezze di svantaggio sullapenultima.che sale a 27 ma viene agganciato dall’. Per la prima mezz'ora in campo c'è solo il, ma nel finale di tempo entrano in partita anche i ragazzi di: nessuna emozione e poche occasioni in questi primi 45'. La ripresa conferma il dominio granata nel possesso palla e nella fluidità di manovra, ma sono pochi i pericoli perche rimane in dieci al 85’ (doppio giallo per), ma i ragazzi disi compattano e portano a casa il secondo risultato utile consecutivo in trasferta dopo 5 ko di fila.