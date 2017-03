Serie B, Salernitana-Brescia 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Salernitana-Brescia 2-0, giocata oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Arechi.

Per la 30esima giornata di Serie B, allo stadio Arechi, i padroni di casa della Salernitana superano il Brescia di Brocchi, conquistando tre punti fondamentali per la permanenza nel campionato cadetto: finisce 2-0. Succede tutto nel secondo tempo: al 56' Coda apre le marcature su assist delizioso di Rosina, mentre a cinque dalla fine la chiude Donnarumma, appena entrato, con un preciso colpo di testa. Salernitana che balza in dodicesima posizione, agganciando l'Avellino a quota 36 punti. Il Brescia, che non vince in trasferta dal 24 settembre, subisce l'ennesimo K.O e rimane fermo a quota 31, in quartultima posizione. Sempre più a rischio la panchina di Brocchi.



Primo tempo a senso unico all'Arechi: la Salernitana spinge e crea occasioni, Brescia che si limita a ripartitre, senza mai rendersi pericoloso dalle parti di Gomis. La migliore occasione per i granata arriva al 29': miracoloso Minelli su un tiro di Coda da distanza ravvicinata. Nella ripresa i granata passano subito in vantaggio con Coda, che sfrutta al meglio un cioccolatino di Rosina. Il Brescia prova a reagire, va vicino al gol con Calabresi e soprattutto con Bonazzoli (tiro addosso a Gomis a due metri dalla linea), ma la squadra di Bollini è spietata: a Donnarumma bastano 10 minuti per trovare la rete e chiudere i giochi con un preciso colpo di testa: finisce 2-0 per i granata.



TABELLINO

Salernitana-Brescia 2-0

MARCATORI: 56' Coda (S), 86' Donnarumma (S).

SALERNITANA (4-3-3): Gomis 6,5; Vitale 6, Bernardini 6, Tuia 6, Perico 6; Ronaldo 6,5 (89' Bittante sv), Minala 6,5, Zito 6; Sprocati 5,5 (76' Donnarumma 6,5), Coda 6,5, Rosina 7 (64' Della Rocca 6).

A disp. Terracciano, Schiavi, Luiz Felipe, Grillo, Garofalo, Joao Silva.

All. Alberto Bollini 6.

BRESCIA (3-5-2): Minelli 7; Untersee 6, Coly 6, Blanchard 6; Calabresi 6,5 (63' Bonazzoli 5) , Romagna 6, Dall'Oglio 5,5, Ndoj 5,5 (79' Sbrissa sv) , Martinelli 5,5; Caracciolo 6, Torregrossa 5 (72' Ferrante 6) .

A disp. Arcari, Lancini, Prce, Camara, Crociata, Modic.

All. Cristian Brocchi 5,5.

ARBITRO: Marco Serra 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 34' Calabresi (B); 54' Coly (B); 59' Martinelli (B); 66' Tuia (S); 71' Ronaldo (S).

ESPULSI: 89' Blanchard (B).



: 7-2.: pt 0, st 4