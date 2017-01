Serie B: il Frosinone stende il Brescia e sale in vetta

Dopo due sconfitte di fila il Frosinone rialza la testa, batte 1-0 il Brescia al Matusa nell'anticipo della 23esima giornata di Serie B e aggancia momentaneamente in testa alla classifica il Verona, impegnato domenica al Bentegodi contro la Salernitana. A decidere l'incontro è un gol di Ariaudo in mischia al 37'. Il Brescia recrimina per due traverse colpite da Bisoli e Bonazzoli, il Frosinone per un rigore fallito da Daniel Ciofani sullo 0-0.



Pronti, via e il Frosinone ha subito l'occasione per passare in vantaggio: Pinzi stende ingenuamente Mokulu appena dentro l'area e l'arbitro Chiffi concede il rigore senza esitazioni. Sul dischetto si presenta Daniel Ciofani che, però, trova sulla sua strada uno strepitoso Arcari che respinge sia la conclusione tuffandosi dalla parte giusta sia la ribattuta dello stesso attaccante giallazzurro. Si resta quindi sullo 0-0 ma è sempre la squadra di Marino a fare la partita. E al 37' il gol arriva: sugli sviluppi di un corner la palla carambola sul palo dopo una doppia deviazione di Krajnc e Daniel Ciofani, sulla respinta c'è Ariaudo che insacca da due passi col sinistro. Per il 27enne difensore cresciuto nelle giovanili della Juventus è il terzo gol stagionale.





Nella ripresa finalmente si vede anche ilche al 53' si procura la prima occasione con una girata di testa diche finisce sulla parte alta della traversa prima di spegnersi sul fondo. E al 60' i legni colpiti dalla squadra didiventano due: lungo traversone dalla destra di Untersee e incornata diche tocca la traversa ed esce.getta nella mischia anche, lasciato inizialmente in panchina a causa di un leggero attacco influenzale. L'Airone è pericolosissimo al 91' con un gran destro dal limite su punizione:si distende sulla sua destra e si salva in corner. Gli animi si surriscaldano e ne fa le speseche rimedia il secondo giallo e viene espulso. Sul tiro dalla bandierina altra doppia chance per il: Bardi dice ancora no acon un miracolo,si avventa sulla ribattuta ma in tuffo di testa manda a lato. E' l'ultimissima emozione: dopo sei minuti di recupero ilpuò brindare alla prima vittoria del 2017. Per il, invece, seconda partita dell'anno nuovo e seconda sconfitta: la zonaè solo tre punti più sotto.