Serie B, Brescia-Spal 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Brescia-Spal 1-3, giocata oggi domenica 9 aprile 2017 alle ore 17:30. Match valido per la 35a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla partita del Rigamonti.

Nella 35a giornata del campionato di Serie B, Brescia-Spal finisce 1-3. Partita spettacolare al Rigamonti. Nel primo tempo, gli ospiti passano in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie ad un colpo di testa di Mora, che spinge in rete un assist dopo una grande azione di Lazzari. Alla mezz'ora, il Brescia pareggia con una prodezza di Ferrante, che si gira e di sinistro fa partire un arcobaleno che finisce all'incrocio dei pali con Meret impotente. Quando i primi 45 minuti sembrano finire in parità, arriva il gol della Spal: Antenucci sfrutta una pessima respinta di Bisoli e di destro firma l'1-2 al secondo di cinque minuti di recupero, segnalati dopo un'interruzione di gioco dell'arbitro forzata dal lancio di fumogeni della curva dei tifosi di casa.

Nella ripresa, il Brescia parte meglio e sfiora il pareggio, ma al minuto 68 è ancora Mora, ancora di testa, a sfruttare un assist di Costa direttamente da corner e firmare la sua doppietta personale e il 3-1 per gli ospiti. Nel finale le Rondinelle spingono, ma non trovano neanche il gol della bandiera. Con questa vittoria, la Spal si riporta in vetta alla classifica con 64 punti a +2 sul Frosinone. Dopo 4 pareggi di fila, torna a perdere invece la squadra di Cagni, che resta ferma a quota 35 punti al quartultimo posto in classifica insieme alla Ternana.

Tabellino

Brescia-Spal 1-3