Serie B: Brescia-Pro Vercelli 2-1, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Il Brescia batte 2-1 la Pro Vercelli al Rigamonti nella 20esima giornata di Serie B grazie ad una doppietta del solito Caracciolo (il secondo su rigore). Gli uomini di Brocchi tornano alla vittoria dopo tre turni, conservano la loro imbattibilità casalinga e salgono a quota 26 punti. I piemontesi, mai vincenti lontano dal Piola, rimangono fermi a 21 punti nei bassifondi della classifica nonostante il gol del momentaneo pareggio firmato da Mustacchio.





Partita piuttosto noiosa quella del. Primo tempo in cui si ricorda solo il bel gol dial 21' che permette ai padroni di casa di concludere in vantaggio i primi quarantacinque minuti. Nella ripresa pareggio al 63' disugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 78'ha la palla buona per il vantaggio, ma il suo colpo di testa si infrange sul. A decidere il match è ancoraall'84' su calcio diconcesso per fallo disu